Yıllardır ilgiyle izlenen fenomen yarışmanın yeni sezonu için heyecan dolu geri sayım başladı. peki Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Akşam kuşağının severek izlenen programlarından biri olan Survivor 2021'de zorlu ada şartlarında birinciliğe ulaşmak isteyen yarışmacılar en iyi performansı çıkarmak için çabalayacak. Peki Survivor 2021 internetten mi yoksa TV'den mi yayınlanacak? İşte merak edilenler…
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Merakla beklenen yarışmanın ilk bölümü 9 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.
SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI
MERYEM KASAP (Milli Atlet)
"Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum"
HAYRETTİN (Oyuncu)
"Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım."
ÖYKÜ ÇELİK (Oyuncu)
"Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum."
İSMAİL BALABAN (Başpehlivan)
"Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum."
ÇAĞRI ATAKAN (Oyuncu)
"Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?"
MELİS SEZER (Milli Tenisçi)
"Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı."
BATUHAN KARACAKAYA
"Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni."
BARIŞ ÖZBEK (Futbolcu)
"Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da."
MERVE AYDIN (Milli Basketbolcu)
"Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti."
CEMAL HÜNAL (Oyuncu)
"Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre"
SURVIVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU 2021
Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda,
Uğurtan,
Sancakay,
Emin,
Hanzade,
Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre,
İlayda Şeker,
Poyraz,
Sena,
Ayşe Reşat,
Aleyna,
Staven yer aldı.