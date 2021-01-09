HAYRETTİN (Oyuncu)

"Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım."

ÖYKÜ ÇELİK (Oyuncu)

"Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum."

İSMAİL BALABAN (Başpehlivan)

"Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum."

ÇAĞRI ATAKAN (Oyuncu)

"Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?"