Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil, son dönemin en gözde oyuncularından. Diziye altıncı sezonunda 'Bahar' karakteriyle dahil olan ve rolüyle çok ses getiren Akil, oynadığı tiyatro oyunlarıyla da çok konuşulmuştu. Ancak ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda tiyatro sahnesinde çok talihsiz bir kaza geçirdi.