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    • 09.01.2021 17:56
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    ? Ünlüler kadrosundaki kaç yaşında, , ?

    yarışmasına az bir zaman kala ? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında gerçekleşecek olan yarışmada yine heyecan dolu mücadeleler izlenecek. Yarışmacı kadrosu izleyiciler tarafından merakla sorgulananlar arasında yer aldı, bu noktada ’ın hayatına dair bilgiler de sık sık araştırma konusu oluyor. Peki , , ?

    takvim.com.tr
    Cemal Hünal kimdir?

    Heyecanla beklenen Survivor 2021 bu akşam TV8'de başlayacak. Yarışmacı kadrosu açıklandıktan sonra her birinin hayatlarına dair bilgiler merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Cemal Hünal kimdir? Survivor 2021 Ünlüler kadrosundaki Cemal Hünal kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları da sürüyor. Issız Adam filmindeki başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan Cemal Hünal ile ilgili bilgileri derledik.

    CEMAL HÜNAL KİMDİR?

    2 Ekim 1976, İstanbul'da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

    Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış . Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.

    Rol aldığı tiyatro oyunları

    - 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

    Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

    Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

    Rol aldığı diziler

    Asi (2007-2009) - Kerim

    Kış Masalı (2009) - Ali Murat

    CEMAL HÜNAL KİMDİR?

    2 Ekim 1976, İstanbul'da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

    Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış . Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.

    Rol aldığı tiyatro oyunları

    - 2' si 1 Arada: Ahmet Kazanbal - Gate Sahne Sanatları 2015

    Öfke (oyun) : John Osborne - Tiyatro Arı - 2012

    Aşk Kokusu : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2010

    Rol aldığı diziler

    Asi (2007-2009) - Kerim

    Kış Masalı (2009) - Ali Murat

    Adanalı (2010) - Alex

    Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

    Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

    Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

    Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

    Paramparça (2014) - Alper

    Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

    Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

    Rol aldığı filmler

    Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

    Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

    Atçalı Kel Mehmet (2017)

    Kırmızı (2015) - Umut

    Günce (2013) - Cengiz

    Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

    Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

    Ayaz (2012) - Şahin

    Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

    Peşpeşe - (2010) - Bora

    Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

    Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
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    Haberler Televizyon Cemal Hünal kimdir? Survivor 2021 Ünlüler kadrosundaki Cemal Hünal kaç yaşında, nereli, mesleği ne?