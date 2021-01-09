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    • 09.01.2021 18:01
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    kimdir? , , ?

    Survivor 2021 yarışmasına az bir zaman kala kimdir? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında gerçekleşecek olan yarışmada yine heyecan dolu mücadeleler izlenecek. Yarışmacı kadrosu izleyiciler tarafından merakla sorgulananlar arasında yer aldı, bu noktada Merve Aydın’ın hayatına dair bilgiler de sık sık araştırma konusu oluyor. Peki , , ?

    takvim.com.tr
    Merve Aydın kimdir?

    Heyecanla beklenen Survivor 2021 bu akşam TV8'de başlayacak. Yarışmacı kadrosu açıklandıktan sonra her birinin hayatlarına dair bilgiler merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 Ünlüler kadrosundaki Merve Aydın kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları da sürüyor. Başarılarıyla tanınan milli basketbolcu Merve Aydın ile ilgili bilgileri derledik.

    SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?

    10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

    2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

    2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

    2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

    2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği

    2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

    2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

    2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

    2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
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    Haberler Televizyon Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 Ünlüler kadrosundaki Merve Aydın kaç yaşında, nereli, evli mi?