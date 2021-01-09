Heyecanla beklenen Survivor 2021 bu akşam TV8'de başlayacak. Yarışmacı kadrosu açıklandıktan sonra her birinin hayatlarına dair bilgiler merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Merve Aydın kimdir? Survivor 2021 Ünlüler kadrosundaki Merve Aydın kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları da sürüyor. Başarılarıyla tanınan milli basketbolcu Merve Aydın ile ilgili bilgileri derledik.