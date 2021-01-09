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    • 09.01.2021 16:43
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    Survivor 2021 Sena kimdir? Survivor Gönüllüler kaç yaşında nereli ne iş yapıyor? kim?

    2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı ? 2021 Survivor heyecanı başlıyor. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının özel hayatları merak ediliyor. Gönüllüler takımında yer alan Sena Özdemir'in kim olduğu konusunda da araştırma yapılıyor. Peki kimdir kaç yaşında nereli?

    takvim.com.tr
    Survivor 2021 Sena kimdir? Survivor Gönüllüler Sena Özdemir kimdir kaç yaşında nereli ne iş yapıyor? Survivor Sena kim?

    Survivor Sena kimdir kaç yaşında nereli? 2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Survivor'da yeni sezon heyecanı başlıyor. 2021 yılında Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Programdaki yarışmacıların kimler olduğu da merak konusu oldu. Peki Survivor Sena kimdir?

    SURVIVOR 2021 SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

    Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

    "Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum.

    Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."
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    Haberler Televizyon Survivor 2021 Sena kimdir? Survivor Gönüllüler Sena Özdemir kimdir kaç yaşında nereli ne iş yapıyor? Survivor Sena kim?