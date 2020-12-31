Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve maalesef şiddete maruz bırakır. Ali'ye Onun özel olduğunu bilen bir abisi var ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali'ye Arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Alinin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa'yı evlatlık edinir. Doktor Adil, Ali Vefa'yı ilgi ve sevgi ile yetiştirir. Abisini kaybetmenin verdiği acı, hiç kimsenin ve özellikle çocukların ölmemesi için yardım edebilme arzusu ile doktor olmaya karar verir. Ali içine kapanık bir çocukken zehir gibi zekası ile tıp fakültesini birincilikle bitirecek ve bu konuda destek olan Adil Hocanın İstanbul'da başhekimi olduğu bir hastanede asistan doktor olarak girer. Mucize Doktor dizisinde daha çok Savant Sendromu olan bir doktorun hayata uyumu, ayrıca Ali ve çevresindeki diğer doktorların aşk hikayesi anlatılacak.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Adin Külçe (Ali Vefa'nın Küçüklüğü),Taner Ölmez (Ali Vefa),Berk Toktamışoğlu (Ali'nin Abisi),Reha Özcan (Adil Hoca),Özge Özder (Kıvılcım),Onur Tuna (Doktor Ferman),Sinem Ünsal (Doktor Nazlı),Hazal Türesan (Beliz),Murat Aygen (Doktor Tanju),Bihter Dinçel (Başhemşire Selvi),Fırat Altunmeşe (Doktor Demir),Hayal Köseoğlu(Hemşire Açelya),Korhan Herduran(Hemşire Güneş),Merve Bulut (Hastahane sekreteri)