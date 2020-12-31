Mucize Doktor neden yok? Mucize Doktor bitti mi, final mi yaptı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Akşam kuşağında diziyi göremeyen izleyiciler meraklandı ve bitip bitmediğini sorgular oldu. Peki Mucize Doktor bu akşam neden yayınlanmayacak?
MUCİZE DOKTOR NEDEN YOK?
Yılbaşı nedeniyle bu akşam yayınlanmayan dizinin haftaya aynı gün ve saatte yayınlanması bekleniyor.
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferman, Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurtdışında bir konferansa gitmektedir. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa binince daha en başından ortalık karışır. Diğer tarafta mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahi bölümü Demir ve Doruk'a emanet etmek zorundadır. Acile kritik durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk'un Tanju'dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar. Zaman hem Demir'le Doruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken herkes limitinin sonuna kadar test edilir. Ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır.
MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?
Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı olan ve 2017 yılında 2 sezon ve 36 bölüm olarak yayınlanan TheGoodDoctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara gelecek. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu Özel Kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınacak. Bu genç cerrahın çok özel bir hastalığı vardır Savant Sendromu. Savant Sendromu genel zeka düzeyi ortalama durumda olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan kişilere konulan bir tanıdır.
Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve maalesef şiddete maruz bırakır. Ali'ye Onun özel olduğunu bilen bir abisi var ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali'ye Arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Alinin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa'yı evlatlık edinir. Doktor Adil, Ali Vefa'yı ilgi ve sevgi ile yetiştirir. Abisini kaybetmenin verdiği acı, hiç kimsenin ve özellikle çocukların ölmemesi için yardım edebilme arzusu ile doktor olmaya karar verir. Ali içine kapanık bir çocukken zehir gibi zekası ile tıp fakültesini birincilikle bitirecek ve bu konuda destek olan Adil Hocanın İstanbul'da başhekimi olduğu bir hastanede asistan doktor olarak girer. Mucize Doktor dizisinde daha çok Savant Sendromu olan bir doktorun hayata uyumu, ayrıca Ali ve çevresindeki diğer doktorların aşk hikayesi anlatılacak.
MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?
Adin Külçe (Ali Vefa'nın Küçüklüğü),Taner Ölmez (Ali Vefa),Berk Toktamışoğlu (Ali'nin Abisi),Reha Özcan (Adil Hoca),Özge Özder (Kıvılcım),Onur Tuna (Doktor Ferman),Sinem Ünsal (Doktor Nazlı),Hazal Türesan (Beliz),Murat Aygen (Doktor Tanju),Bihter Dinçel (Başhemşire Selvi),Fırat Altunmeşe (Doktor Demir),Hayal Köseoğlu(Hemşire Açelya),Korhan Herduran(Hemşire Güneş),Merve Bulut (Hastahane sekreteri)