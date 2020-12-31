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    • 31.12.2020 17:12
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    • 31.12.2020 17:14
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    yılbaşı konukları kimler? saat kaçta başlıyor?

    Bu yıl hem pandemi hem de Masterchef Türkiye'nin reytinglerinin iyi olması nedeniyle yayınlamayan , yılbaşı 2021 özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı'nın Exxen heyecanı sürerken TV8 Özel olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Yılbaşına günler kala O Ses Türkiye Yılbaşı sürprizi geldi. , , ve  'ün jüri koltuğunda oturacağı O Ses Türkiye Yılbaşında hangi sanatçılar konuk olacak merak ediliyor şimdi de. Kerem Bürsin ve 'in de yer alacağı özel bölümüde pek çok sürpriz isim sahne alacak. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kimler?

    O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konukları kimler?

    O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye saat kaçta başlıyor? Yılbaşı Özel, bu sene son dakika tanıtımı yaparak programın yapılacağını duyurdu. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı müjdesi ardından sahne alacak ünlü isimler de netleşti. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak. Seda Sayan yerine jüride Ebru Gündeş olacak.

    Sezon boyunca pandemi sebebiyle ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş olacak.

    O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

    O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel Programı, yılbaşında yani 31 Aralık 2020 tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak.

    O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER?

    O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürileri, yıllardır değişmeyen Hadise ve Murat Boz'un yanında Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk olarak duyuruldu.

    O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

    Yayınlandığı ilk günden beri her yılbaşı programına birbirinden ünlü ve sevilen konukları konuk eden O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu sene de ekranların en sevilen yüzlerini ve Exxen dizileri, programları oyuncularını sahneye davet edecek.

    İşte O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konukları:

    Kerem Bursin

    Hande Erçel

    Ezgi Mola

    Cemal Can Canseven

    Aleyna Tilki

    Mert Fırat

    Serhat Kılıç

    Enis Arıkan

    Hasan Can Kaya

    Demet Özdemir

    İbrahim Çelikkol

    Özge Özder

    Sinan Güleryüz

    Miray Daner

    Ayça Ayşin Turan

    Nazlı Çelik

    Burcu Özberk

    Saadet Özsırkıntı

    Mustafa Mert Koç

    Hakan Çalhanoğlu
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