O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye saat kaçta başlıyor? Yılbaşı Özel, bu sene son dakika tanıtımı yaparak programın yapılacağını duyurdu. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı müjdesi ardından sahne alacak ünlü isimler de netleşti. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak. Seda Sayan yerine jüride Ebru Gündeş olacak.
Sezon boyunca pandemi sebebiyle ekranlarda yer almayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş olacak.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel Programı, yılbaşında yani 31 Aralık 2020 tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürileri, yıllardır değişmeyen Hadise ve Murat Boz'un yanında Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk olarak duyuruldu.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?
Yayınlandığı ilk günden beri her yılbaşı programına birbirinden ünlü ve sevilen konukları konuk eden O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu sene de ekranların en sevilen yüzlerini ve Exxen dizileri, programları oyuncularını sahneye davet edecek.
İşte O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel konukları:
Kerem Bursin
Hande Erçel
Ezgi Mola
Cemal Can Canseven
Aleyna Tilki
Mert Fırat
Serhat Kılıç
Enis Arıkan
Hasan Can Kaya
Demet Özdemir
İbrahim Çelikkol
Özge Özder
Sinan Güleryüz
Miray Daner
Ayça Ayşin Turan
Nazlı Çelik
Burcu Özberk
Saadet Özsırkıntı
Mustafa Mert Koç
Hakan Çalhanoğlu