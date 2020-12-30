Yılan Hikayesi, Gece Martıları, Cesur Kuşku, Size Baba Diyebilir Miyim?, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Maki, Komiser Nevzat, Şöhret Okulu, Hamileyim Hamile, Babalar ve Evlatlar, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz ve Mucize gibi yapımlarda rol alan Mert Turak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Aziz karakterine hayat vermişti. Mert Turak, 1.73 metre boyunda, 66 kilo ve Koç burcudur.