Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Kuruluş Osman'a katılan Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen dizinin yeni bölümde izleyici karşısına çıktı. Peki, Kuruluş Osman Süleyman (Efendi Petrus) kimdir, tarihte var mı? Mert Turak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN SÜLEYMAN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Tarihte bu karaktere ilişkin herhangi bir bilgi yer almaktadır. Dizide kendilerini Osman Bey'e Ertuğrul Bey'in yıllar önce tekfur Vasilyus'un askerlerinin saldırısından kurtardığı bir kişi olarak tanıttılar. Aslında Efendi Petrus'tur. Ancak ajan olarak geldiği görülüyor.
MERT TURAK KİMDİR?
Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Malatyalı olan Mert Turak'ın annesi Makedonya asıllıdır.
Annesi vergi memuru, babası da öğretmendir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Mert Turak, sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk dalında yüksek lisans yapmıştır.
Yılan Hikayesi, Gece Martıları, Cesur Kuşku, Size Baba Diyebilir Miyim?, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Maki, Komiser Nevzat, Şöhret Okulu, Hamileyim Hamile, Babalar ve Evlatlar, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz ve Mucize gibi yapımlarda rol alan Mert Turak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Aziz karakterine hayat vermişti. Mert Turak, 1.73 metre boyunda, 66 kilo ve Koç burcudur.
KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Yeni Kayı Bey'i..."
Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
DÜNDAR'IN OYUNU
Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.
OSMAN PLANLARI BOZUYOR
Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.
SAVCI'NIN ÖFKESİ
Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.
TARGUN NE YAPACAK?
Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?
DÜNDAR BEY'İN BEYLİK SEVDASI
Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak?
NİKOLA'NIN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?
Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?