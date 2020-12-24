Eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, dün gerçekleşen basın toplantısında gözyaşları içerisinde yaşadığı olayları anlattı.
4 yıldan beri hem fiziki, hem sözlü şiddete uğradığını ve 35 milyon lira üzerinde kaybı olduğunu söyleyen Karlı, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile bakkallar kapalı diye yalan söylemek zorunda kaldım.
Bakkala gidemediğimiz için evimizde pilav ve su vardı.
Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp, bize para bıraktı'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.