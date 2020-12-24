4 yıldan beri hem fiziki, hem sözlü şiddete uğradığını ve 35 milyon lira üzerinde kaybı olduğunu söyleyen Karlı, "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile bakkallar kapalı diye yalan söylemek zorunda kaldım.