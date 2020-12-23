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    • 23.12.2020 14:36
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    • 23.12.2020 14:36
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    Çarşamba TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi diziler, filmler, programlar var?

    Televizyon izleyicileri, Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin olacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. 23 Aralık Çarşamba akşamı , Zümrüdüanka, , Dokuz Doğuruyor, ve Benim Adım Melek ekranlarla buluşacak. Peki, ATV, Kanal D, TV8, , Show Tv yayın akışı nasıl? İşte 23 Aralık TV yayın akışı...

    23 Aralık Çarşamba TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi diziler, filmler, programlar var?

    Televizyon izleyicileri 23 Aralık Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Aralık Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 23 Aralık Çarşamba Kanal D, ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar..

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Aralık Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Aralık TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    23 ARALIK ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
    11:30 Yeni Gelin
    12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
    21:45 Süt Kardeşler
    23:45 Alev Alev
    02:45 Ramo
    05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Hercai
    03:00 Kanatsız Kuşlar
    05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
    23:45 Hekimoğlu
    02:30 Yatıya Misafirim Var
    04:30 Küçük Ağa

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Söz
    18:30 Star Ana Haber
    20:00 Akrep (Tekar)
    22:15 Göçebe (Yabancı Sinema)
    01:30 Görevimiz Tehlike (Yabancı Sinema)
    03:30 Göçebe (Yabancı Sinema)
    05:10 Geniş Aile

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    14:15 Doya Doya Moda
    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Yeni Bölüm)
    00:15 Kırmızı Oda
    02:30 Doya Doya Moda
    04:30 8x8
    05:15 Bilginiz Olsun

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:45 Seksenler
    06:35 Acemi Anneler
    08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Gönül Dağı
    13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:45 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    20:00 Benim Adım Melek (Yeni Bölüm)
    00:15 Atçalı Kel Mehmet (Yerli Sinema)
    02:10 Türkan Hanım'ın Konağı
    03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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    Haberler Televizyon 23 Aralık Çarşamba TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi diziler, filmler, programlar var?