EDHO fragman 177. bölüm: Alpaslan düşmanlarının dalını budağını kesiyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ihanet eden herkes tutuştu. İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşırken, Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli veriyor. EDHO son bölümde; İlyas'ın "Hırsızın müptezeli fiilinden yakınır" sözleriyle damgasını vurduğu masa toplantısının ardından Alpaslan kendisinin ölümüne oy verenleri bitirmek için büyük bir pusu kurdu. Yedi masa üyesinin Alpaslan'ın ölümüne el kaldırması herkesi şaşırtırken özellikle İdris Reis ve Rafet'in oy kullanması İlyas başta olmak üzere Façalı ailesini de şok etti. Hızır, Alpaslan'ın planını çözerek toplantı sonrası İlyas'a "Sakın oradan çıkmayın" talimatını verdi. İşte heyecan dolu final sahnesinin ardından heyecanla beklenen EDHO 177. bölüm fragmanı...

Alpaslan'ın Yavuz'u kaçırmasının ardından masada ölümünün oylanması herkesi şaşırttı. Yaman ve dostları Alpaslan'ın ölümünü masa kararıyla yapmak için harekete geçerek Yavuz'u Emin'i kaçırarak kurtarıp masada Alpaslan'ın ölümünü oylattılar. Oylama neticesinde Alpaslan'ın ölümü Rafet ve İdris Reis'in oylarıyla 7'ye 5 başarıya ulaştı. Ancak toplantı bitiminde Alpaslan tüm hepsinin ilmiğini boğazına dolayacak bir plan yaptı. Masa çıkışı pusu kuran Alpaslan Çakırbeyli Yaman ve işbirlikçilerinin ipini çekecek. Bölüm sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 177. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV tarafından yayınlanmadı. İşte EDHO 177. bölüm fragmanında yaşanacaklar...