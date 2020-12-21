EDHO fragman 177. bölüm: Alpaslan düşmanlarının dalını budağını kesiyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ihanet eden herkes tutuştu. İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşırken, Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli veriyor. EDHO son bölümde; İlyas'ın "Hırsızın müptezeli fiilinden yakınır" sözleriyle damgasını vurduğu masa toplantısının ardından Alpaslan kendisinin ölümüne oy verenleri bitirmek için büyük bir pusu kurdu. Yedi masa üyesinin Alpaslan'ın ölümüne el kaldırması herkesi şaşırtırken özellikle İdris Reis ve Rafet'in oy kullanması İlyas başta olmak üzere Façalı ailesini de şok etti. Hızır, Alpaslan'ın planını çözerek toplantı sonrası İlyas'a "Sakın oradan çıkmayın" talimatını verdi. İşte heyecan dolu final sahnesinin ardından heyecanla beklenen EDHO 177. bölüm fragmanı...
Alpaslan'ın Yavuz'u kaçırmasının ardından masada ölümünün oylanması herkesi şaşırttı. Yaman ve dostları Alpaslan'ın ölümünü masa kararıyla yapmak için harekete geçerek Yavuz'u Emin'i kaçırarak kurtarıp masada Alpaslan'ın ölümünü oylattılar. Oylama neticesinde Alpaslan'ın ölümü Rafet ve İdris Reis'in oylarıyla 7'ye 5 başarıya ulaştı. Ancak toplantı bitiminde Alpaslan tüm hepsinin ilmiğini boğazına dolayacak bir plan yaptı. Masa çıkışı pusu kuran Alpaslan Çakırbeyli Yaman ve işbirlikçilerinin ipini çekecek. Bölüm sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 177. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV tarafından yayınlanmadı. İşte EDHO 177. bölüm fragmanında yaşanacaklar...
EDHO 177. BÖLÜM FRAGMANI VE YENİ BÖLÜMDE OLACAKLAR!
Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.
İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın ölümüne el kaldıran Rafet'in peşine düşer.
Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılan saldırının faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın ölmesini isteyen Hamdi Korkmaz, intikamının alınması için Avni'yi tehdit eder.
İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.
Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçerek tehdit eder.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA...
Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir.
YEDİYE BEŞ
Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar.
HIZIR'DAN "ORADAN ÇIKMAYIN" EMRİ
Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.
CEYLAN NE YAPACAK?
Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.
EDHO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister.
Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır.
Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.