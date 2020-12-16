Bala Hatun "Osman Bey yoksa ben varım. Selcan Hatun'a kim ne edebilir ki" diyerek Hazal Hatun'un karşısına çıkarken, Lena ise "Bugün sen de talihini zorlamayasın Bala" sözleriyle tarafını belli etti.

SELCAN HATUN UYARDI



Selcan Hatun çadırdan çıkarken Hazal Hatun ve Lena'yı şu sözlerle uyardı:

"Dündar'la Savcı'yı Osman Bey'in karşısına siz diktiniz. Pusatı kırılmış avcıyı aslan avına gönderdiniz. Beylerinizi kendi ellerinizle ateşe attınız. Gazadan yeni dönmüş aslanın neler edebileceğinden hiç korkmadınız. Bundan gayrı hakkınızda hayırlısı."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

KURULUŞ OSMAN'DA NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey'in kararı ne olacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Dündar Bey'in beyliği almak için planı ne? Nikola, Targun Hatun'u kullanarak Kayı Obası'na sızabilecek mi? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirebilmek için nasıl bir tuzak kuracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 38'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.