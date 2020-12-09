Masterchef'te sonunda ortalık karıştı herkese saç baş yoldurdu! Eray Aksungur'u yerden yere vurdular 'Sen ne kadar kötüsün'... Masterchef'in son 6'sında bu kez ilginç bir ödül oyunu vardı. Bu kez yarışmacılar hem puan verdiler hem de yemek yaptılar. Ancak bu durum izleyiciyi memnun etmedi adeta çileden çıkardı. Nedeni ise Eray Aksungur oldu. Önce yarışmanın tek kadın yarışmacısı Özgül Coşar'ın üzerine gitmesi ardından adaletsiz puanlar verdiği savıyla eleştirilen Eray Aksungür izleyiciyi çileden çıkardı.