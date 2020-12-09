Masterchef'te sonunda ortalık karıştı herkese saç baş yoldurdu! Eray Aksungur'u yerden yere vurdular 'Sen ne kadar kötüsün'... Masterchef'in son 6'sında bu kez ilginç bir ödül oyunu vardı. Bu kez yarışmacılar hem puan verdiler hem de yemek yaptılar. Ancak bu durum izleyiciyi memnun etmedi adeta çileden çıkardı. Nedeni ise Eray Aksungur oldu. Önce yarışmanın tek kadın yarışmacısı Özgül Coşar'ın üzerine gitmesi ardından adaletsiz puanlar verdiği savıyla eleştirilen Eray Aksungür izleyiciyi çileden çıkardı.
Bilerek düşük puanlar verdiği iddia edilen Eray Aksungur'un özellikle Özgül Coşar ve Sefa Okyay Kılıç'a takındığı tavır, Özgül'ün bile bile üstüne gitmesi sonrası izleyici çileden çıktı.
Özellikle şu diyalog Barbaros ve Eray'ın anlaştığı iddialarına neden oldu.
Mehmet Şef: "0 veya 1 ne demek, olmamış demek"
Barbaros: "Olmamış bir ürün değildi"
Eray: "Ben değerlendirmeye almak istemediğim için 0 puan verdim. Çünkü eksik ürün var"
Sefa: "Zaten -5 vermişsin"
Eay Aksungur'un bu tavırları izleyici adeta delirtti. Sosyal medyada 'Masterchef Eray.. Allah bunun gibi insanlardan korusun ne kadar kötü bir insan.', 'Diğerlerini demoralize edip vakitlerini çalmaktan başka bir şeyyapmıyor kıskanç', 'Bu bölümde Eray' a çok sinir oldum' gibi yorumlar yapıldı.
ERAY AKSUNGUR
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi.
Eray Aksungur'un 'Lezzet Akademisi' yarışmasında yer aldığı ortaya çıktı. Hem de çok tanıdık bir isimle...
Eray Aksungur ile Masterchef jürisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tanışıyorlar. O yarışmada Danilo Zanna jüri üyesi olarak yer alıyordu.
Lezzet Akademisi yarışmasında 3 finalisten biri olan Eray Aksungur, birinciliği Cansu Naz'a kaptırmıştı. Eray yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.
Danilo Zanna Lezzet Akademisi'nden tanıdığı Eray Aksungur için hep 'kafasının içi karışık' yorumunda bulunuyordu.
MASTERCHEF ERAY KİMDİR?
Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.