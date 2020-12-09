ATV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman 37. bölümde Kayı bayrağı yeniden dalgalandı.
Osman Bey, halkın "Çok yaşa Osman Bey" nidaları eşliğinde yaptığı konuşmasında "Alplerim, kardeşlerim, yiğitlerim." diye başlayan Osman Bey, gururlanmamalarını, günün bir zafer günü olmadığını belirtti.
Osman Bey bu fetihle, içine düşürüldüğü zillet ve gaflet perdesini atmıştı.
Ona en büyük utancı yaşatan, fethettiği bu kaleyi, ondan hile ile alan düşmanları değil; kanından canından olanların yaşattığıydı. Ertuğrul Gazi'nin hastalığını bilip, içlerinde ve dışlarındaki düşmanlara karşı zafiyet ve acz içerisinde kalanlardı.
Bu utancı ne o; ne de Alpleri ve ona destek verenler yaşamayacaktı.
Osman Bey artık buna müsaade etmeyecekti. Bundan sonra ayaklarına vurulan zincirleri söküp atma vakti gelmişti. Şimdi hedef İnegöl Kalesi'ydi. Kâfirin kalesini mülk edene değin gayrı onlara durmak haramdı.
Varsın kanından canından olanlar, düşmanın oyunlarına kanıp birlikte saf tutsunlardı. Zafer, pusadını imanla bileyenlerin olacaktı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her çarşamba 20.00'de atv'de!