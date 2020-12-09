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    • 09.12.2020 22:34
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    37. bölümde ve Gencebey sırt sırta savaştı! 'ın yiğitlerine selam gönderdi

    37. bölümde baskınında 'in sırt sırta savaştığı Gencebey'e sorduğu “Nereden gelir nereye gidersin yiğidim?” 'dan ticaret için geldiğini ama şimdi 'a yoldaşlık ettiğini söyleyince Bamsı Bey "Hey maşallah Karabağ'ın yiğitlerine" dedi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. İşte Kuruluş Osman 37. bölümdeki Karabağ mesajı.

    37. bölümde baskınında 'in sırt sırta savaştığı Gencebey'e sorduğu "Nereden gelir nereye gidersin yiğidim?" 'dan ticaret için geldiğini ama şimdi 'a yoldaşlık ettiğini söyleyince Bamsı Bey "Hey maşallah Karabağ'ın yiğitlerine" dedi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. İşte Kuruluş Osman 37. bölümdeki Karabağ mesajı.

    'in Kulucahisar Kalesi'nin yeniden fethettiği sahne beğeni toplarken, da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

    Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, 'un babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? , vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 37'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman 37. bölümde Bamsı Bey ve Gencebey sırt sırta savaştı! Karabağ'ın yiğitlerine selam gönderdi