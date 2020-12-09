Kuruluş Osman 37. bölümde Kulucahisar Kalesi baskınında Bamsı Bey'in sırt sırta savaştığı Gencebey'e sorduğu "Nereden gelir nereye gidersin yiğidim?" Karabağ'dan ticaret için geldiğini ama şimdi Kara Osman'a yoldaşlık ettiğini söyleyince Bamsı Bey "Hey maşallah Karabağ'ın yiğitlerine" dedi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. İşte Kuruluş Osman 37. bölümdeki Karabağ mesajı.

Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'nin yeniden fethettiği sahne beğeni toplarken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 37'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.