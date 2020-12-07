Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor.

MUSTAFA ÖZBAY BULUNDU MU?

3 Aralık itibariyle devam eden programa pek çok isim katıldı. Son olarak battaniyesi ile ortadan kaybolduğu belirlenen Mustafa Özbay'ın arama işlemleri devam ediyor.