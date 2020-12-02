Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Osman Bey ve askerleri Kulucahisar Kalesi'ni Bizans'tan geri almak için harekete geçti. Kaleye önceden sızan Boran ve Göktuğ Bizans'a önceden hamle yaptı. Ancak kale kapısını açmaya çalışan Göktuğ'un üzerine Bizans askerleri peşi sıra oklar attı. Peki, Kuruluş Osman Göktuğ öldü mü? Kale kapısında üzerine ok yağdırdılar! Burak Çelik diziden ayrılacak mı? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLDÜ MÜ?
Burak Çelik'in canlandırdığı Göktuğ karakterinin diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta belli olacak.
KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."
Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar.
Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi?
Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi?
Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?