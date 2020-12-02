Kuruluş Osman 36. bölümde görkemli final herkesi çok etkiledi

'Kuruluş Osman'ın büyük heyecanla izlenen 36'ıncı bölümü, görkemli final sahnesiyle büyük övgü aldı.

Yavlak Arslan'ın girişimiyle Nikola ile buluşması için düzenlenen toplantıya katılmayan ve hedefine Kulucahisar Kalesi'ni koyarak alplerini toplayan Osman Bey'i Bamsı Bey, Bala Hatun, Aygül Hatun ve Gencebey de yalnız bırakmadı.

Kulucahisar'ın yeniden fethi için Bizans askeri kılığında kalede bulunan Boran ve Göktuğ, askerler arasında karışıklık yaratıp Osman Bey'e avantaj sağlarken; kale kapısını açabilmek için insanüstü gayret gösteren Göktuğ'un defalarca kez yaralanmasına rağmen fethin yolunu açması tüyleri diken diken etti.

'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümü sosyal medyada büyük ilgi görürken, final sahnesi seyirciden tam not aldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

ATV ekranlarında Çarşamba günleri izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi 36. Bölüm finaliyle herkesi çok etkiledi. Kulucahisar'ın yeniden fethi için Bizans askeri kılığında kalede bulunan Boran ve Göktuğ, askerler arasında karışıklık yaratıp Osman Bey'e avantaj sağlarken; kale kapısını açabilmek için insanüstü gayret gösteren Göktuğ'un defalarca kez yaralanmasına rağmen fethin yolunu açması tüyleri diken diken etti.