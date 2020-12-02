



Osman Bey'le kıyasıya savaşan ve bileğini bükemeyeceğini anlayan Targun Hatun, Osman Bey'in "Anlat bana! Nikola'yla ne işler çevirirsiniz?" sorusuna yanıt vermek durumunda kaldı.



Targun Hatun'un inadını kırabilmek için çok uğraşan Osman Bey, nihayet istediğini aldı ve Nikola'nın şantajını ve hain planını öğrendi.