Osman Bey, Nikola'ya karşı nasıl bir plan kuracak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak? Bala Hatun, Osman Bey'in kararına nasıl tepki verecek? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden nasıl kurtaracak?