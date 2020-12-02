"KAYI'YA GELİN OLMAK ZORDUR KIZIM"

Sabrı taşan Selcan Hatun, "Kayı'ya gelin olmak zordur kızım. Eskiden de zordu şimdi daha da zordur. Kayı, devlet olmayı konuşmaktadır. Artık Kayı'ya gelin olacak hatun bir devlete hatun olacak demektir. Osman'ım bunu bildiğinden Şeyhim Edebalı'nın ocağında yetişen bir hatun almıştır. O ocaktan yetişen hatun cihanı yönetse layıktır. Kayı'ya gelin olmak, Kayı'ya evlat vermek istiyorsan, sen de bir Bala olmaya bak" sözleri ise herkesi susturmaya yetti.