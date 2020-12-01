EDHO 174. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında salı günlerine damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 174. bölüm fragmanında Hızır'ın Bahar'a aldığı yüzük, 'Hızır Çakırbeyli ile Bahar Sincanlı evleniyor mu?' sorusuna neden olurken, Yaman Korkmaz'ın "İçeride ya da dışarıda canımızı alanı almadan gitmem!" sözü, 'yeni bölümde de kan gövdeyi götürecek' dedirtti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümde yaşanacak olaylar...
EDHO 174. BÖLÜMDE 'KAN'A KAN!
Alpaslan Çakırbeyli'nin hapishanede Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle dengeler değişir. Yaman Korkmaz, abisinin cenazesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarının yüzüne karşı yüksek perdeden intikam yemini eder. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.
Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı öldürmek için tetikçi tutmasından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını tehlikeye sokmasını istemez.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır.
Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.
Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır. Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.
EDHO'NUN KONUSU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi.