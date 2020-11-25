ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen 'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 35'inci bölümünde, Nikola'yı yaraladıktan sonra Kulucahisar Kalesi'nden kaçan Osman Bey, operasyona gizlice katılan Aygül'e hesap sordu ancak aldığı cevapla hayli şaşırdı.

Aygül'e daha önce kaleye gelmemesini tembihleyen ve "Sana gelmeyeceksin dedim, neden geldin" diyerek çıkışan Osman Bey, Aygül'ün "Beni sigaya çekme Osman. Beni gör! Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık Alpolmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum" sözleriyle Aygül'deki değişimi gördü.

Kaleden kaçarken yaralanan Aygül'ün yarasını bizzat dağlayan Osman Bey, Aygül'ün "Benim bir bebeğim var Osman" itirafıyla şaşkına döndü. Bebeğin Alişar Bey'den olduğunu da öğrenen Osman Bey'in "Her doğan can Allah'tandır. Demek bir yeğenim oldu" diyerek Aygül'ü rahatlattı ve yeğenine bizzat Kayı Alp ismini koydu.

Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 35'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.