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    • 18.11.2020 22:04
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    34. bölümde geceye damga vuran sahne! “ 'u kurtarıyor”

    ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve milyonların severek takip ettiği 'da geceye damga vuran sahne. Kuruluş Osman 34. bölümde aldığı istihbaratla namlı bir Türk beyinin kızının Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenen , alpleri ile birlike hatunu kurtarmak üzere harekete geçti. Osman Bey tarafından kurtarılan ’un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? , Targun Hatun’un gelişine nasıl tepki verecek? , Targun Hatun’u yanına çekebilmek için neler yapacak? İşte Kuruluş Osman 34. bölümde o çok konuşulan sahne...

    Osman Bey Targun Hatun'u kurtarıyor

    ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve milyonların severek takip ettiği 'da geceye damga vuran sahne. Kuruluş Osman 34. bölümde aldığı istihbaratla namlı bir Türk beyinin kızının Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenen , alpleri ile birlike hatunu kurtarmak üzere harekete geçti.

    Bizans askerleri tarafından İnegöl'e götürülen esir hatunun bulunduğu muhafız birliğinin karşısına dikilerek " oğlu Osman Bey'im. O kızı serbest bırakın" sözleriyle meydan okuyan Osman Bey, alpleri Boran ve Göktuğ'un desteğiyle 'u (Zeynep Tuğçe Bayat) özgürlüğüne kavuşturdu. Targun Hatun serbest kalır kalmaz Bizans askerleriyle savaşmaya başlarken, Osman Bey hatunun kılıç dövüşündeki maharetini "Maşallah! Kılıcın keskinmiş bey kızı" sözleriyle övdü.

    Osman Bey tarafından kurtarılan Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? , Targun Hatun'un gelişine nasıl tepki verecek? , Targun Hatun'u yanına çekebilmek için neler yapacak?

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 34'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman 34. bölümde geceye damga vuran sahne! “Osman Bey Targun Hatun'u kurtarıyor”