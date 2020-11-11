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    • 11.11.2020 23:52
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    ekranlarında yayınlanan 33. bölümde içleri ısıtan sahne "Ya Muhammed canım arzular seni"

    ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisinin 33. bölümüne 'ın okuduğu 'Ya Muhammed canım arzular seni' şiiri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman dizisinin 33. bölümündeki o sahne...

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    kranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisinin 33. bölümüne 'ın okuduğu 'Ya Muhammed canım arzular seni' şiiri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman dizisinin 33. bölümündeki o sahne...

    YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ
    Arayı arayı bulsam izini,

    İzinin tozuna sürsem yüzümü.

    Hak nasip eylese görsem yüzünü,

    Ya Muhammed canım arzular seni.

    Bir mübarek sefer olsa da gitsem

    Kâbe yollarında kumlara batsam

    Hub cemalin bir kez düşte seyretsem

    Ya Muhammed canım arzular seni.

    Zerrece kalmadı kalbimde hile

    Sıdk ile girmişim ben hak yola

    Ebû Bekir, Ömer, Osman'da bile

    Ya Muhammed canım arzular seni.

    Ali ile Hasan Hüseyin anda,

    Sevgisi gönülde, muhabbeti canda.

    Yarın mahşer gününde, ulu divanda

    Ya Muhammed canım arzular seni.

    Arafat Dağı'dır bizim dağımız

    Anda kabul olur bizim duamız

    Medine'de yatar Peygamberimiz

    Ya Muhammed canım arzular seni

    Yitirdim o dostu bilmem ne yanda?

    Sevgisi gönülde, muhabbet canda.

    Yarın mahşer günü ulu divanda,

    Ya Muhammed canım arzular seni.

    Yunus senin methin eder dillerde,

    Sevilirsin bütün bu gönüllerde.

    Ağlayı ağlayı gurbet ellerde,

    Ya Muhammed canım arzular seni.

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    Haberler Televizyon ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 33. bölümde içleri ısıtan sahne "Ya Muhammed canım arzular seni"