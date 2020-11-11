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kranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin 33. bölümüne Kumral Abdal'ın okuduğu 'Ya Muhammed canım arzular seni' şiiri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman dizisinin 33. bölümündeki o sahne...

YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ

Arayı arayı bulsam izini,

İzinin tozuna sürsem yüzümü.

Hak nasip eylese görsem yüzünü,

Ya Muhammed canım arzular seni.

Bir mübarek sefer olsa da gitsem

Kâbe yollarında kumlara batsam

Hub cemalin bir kez düşte seyretsem

Ya Muhammed canım arzular seni.

Zerrece kalmadı kalbimde hile

Sıdk ile girmişim ben hak yola

Ebû Bekir, Ömer, Osman'da bile

Ya Muhammed canım arzular seni.

Ali ile Hasan Hüseyin anda,

Sevgisi gönülde, muhabbeti canda.

Yarın mahşer gününde, ulu divanda

Ya Muhammed canım arzular seni.

Arafat Dağı'dır bizim dağımız

Anda kabul olur bizim duamız

Medine'de yatar Peygamberimiz

Ya Muhammed canım arzular seni

Yitirdim o dostu bilmem ne yanda?

Sevgisi gönülde, muhabbet canda.

Yarın mahşer günü ulu divanda,

Ya Muhammed canım arzular seni.

Yunus senin methin eder dillerde,

Sevilirsin bütün bu gönüllerde.

Ağlayı ağlayı gurbet ellerde,

Ya Muhammed canım arzular seni.