Merakla beklenen Hercai 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve Miran Aslanbey yaşıyor mu? Yoksa hayal mi soruları araştırılmaya başlandı. Reyyan yeni bir karar almaya hazırlanıyor ve ailesini bir kez daha karşısına alıyor. Peki Miran'ı vuran Gönül'e ne oldu kendini öldürdü mü? Azize, Miran'ın Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklayacak mı? Ev ahalisi Hanife'nin öldüğünü öğrenince ne yapacak?