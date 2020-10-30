ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 45. yeni bölüm fragmanıyla izleyenlerden tam puan aldı. Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hercai her cuma Atv ekranlarında yayınlanıyor.
Peki tutkulu aşkın, yıllarca süregelen intikamın yaşandığı Hercai 45. yeni bölümde neler olacak?
Merakla beklenen Hercai 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve Miran Aslanbey yaşıyor mu? Yoksa hayal mi soruları araştırılmaya başlandı. Reyyan yeni bir karar almaya hazırlanıyor ve ailesini bir kez daha karşısına alıyor. Peki Miran'ı vuran Gönül'e ne oldu kendini öldürdü mü? Azize, Miran'ın Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklayacak mı? Ev ahalisi Hanife'nin öldüğünü öğrenince ne yapacak?
HERCAİ YENİ BÖLÜMDE GERÇEK ORTAYA ÇIKIYOR MU?
Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur.
Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.