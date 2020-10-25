Haberler Galeri Magazin Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i özleyen Cedi Osman'dan yazdan kalma paylaşım! "Ne güzel geçmişti bütün bir yaz..."

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i özleyen Cedi Osman'dan yazdan kalma paylaşım! "Ne güzel geçmişti bütün bir yaz..."

Hercai dizisi ile milyonları Atv ekranlarına kilitleyen güzel oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın paylaşımı ile adından bir kez daha söz ettirdi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra Cedi Osman ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminde yer alan Ebru Şahin, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin ailesi ile tanıştı. Aşklarına doludizgin devam eden ikili, geçtiğimiz haftalarda Hercai dizisinin çekildiği Mardin'de buluşmuşlardı. Sevgilisinin hasretine dayanamayan, NBA takımlarından biri olan Cleveland Cavaliers forma giyen Cedi Osman, yine sevgilisi özledi.

25.10.2020 14:23 - Son Güncelleme: 25.10.2020 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





