DEMİR, HÜNKAR İLE BARIŞINCA SEVDA'YA NE OLACAK?

Demir, tüm basının önünde oğlunun babasının Yılmaz olduğunu açıklayarak, kendisini Züleyha ve oğluna kol kanat germiş, aşık bir adam olarak anlatıp adeta temize çeker. Tüm Çukurova'nın gündeminde artık bu konu vardır, Sevda ve Hünkar savaşı unutulmuştur. Demir, annesi ile barışınca, Sevda'nın yanına da gitmez. Gidemediği için de öyle bir şey yapar ki, davranışı, Sevda'nın gözünde kendisine Hünkar'ın yaptıklarından farksız kalacaktır.