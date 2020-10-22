Demir geçmişte yaşanan olayı annesi Hünkar Hanıma şöyle anlattı;

"Bir gün 'Mersin'e gidiyoruz' dedi. Gittiğimiz evde bir kadın açtı kapıyı. İlk başta anlamadım. Hiçbir fikrim yoktu. İçeri girdiğimde tesbihini gördüm babamın, ceketini, tarih kitaplarını. O zaman anladım evleriydi. Bir anda 'kim bu kadın' dedim, aklım başımdan gitti. Aldım silahı sahile kadar gittim. Peşimden gelmiş. Silahı ona doğrulttum 'ne o oğlum babanı mı vuracaksın. Sevdayı sevdiğim için vuracaksan vur' dedi. Acı acı baktı yüzüme. Kabullenmedim, anlamaya çalıştım. Hayatı yaşayıp görünce insanın başına her şeyin gelebileceğini idrak ediyorsun. Hiçbir şey benim elimde değildi, ben sadece anlamaya çalıştım. ama 'en çok ne zaman anladın' diye sorarsan Züleyha'ya aşık olduğumda."