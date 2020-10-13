Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yayınlanan bölümde Hızır'ın vurulması heyecan yarattı. 166. bölümde Alparslan'ın eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Celal Ağa'yı öldürmesi ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Son sahnede Hızır Çakırbeyli'nin Bahar tarafından vurulması akıllara "Hızır ölecek mi?" sorusunu getirdi. Heyecanın dorukta olacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.
EDHO 167. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Hızır senin yüzünden ölüyor!"
Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer.
HIZIR ÇAKIRBEYLİ ÖLECEK Mİ?
Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar.
FAÇALI AİLESİYLE ARALAR AÇILIYOR
Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar.
HAŞMET FAÇALI'NIN ÖFKESİ
Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister.
İLYAS REİS OLUYOR
Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister.
BAHAR İNFAZ EDİLECEK Mİ?
Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir.
YAMAN KORKMAZ HERKESİ TEHDİT EDİYOR
Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.
EDHO 166. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.