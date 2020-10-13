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    • Magazin
    • 13.10.2020 15:40
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    • 13.10.2020 15:40
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    'da Hızır'ın vurulması heyecan yarattı! İlyas ve Yaman arasında dev savaşın fitili...

    Salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde geçen hafta yaşanan gelişmeler heyecanı doruklara çıkardı. Alparslan eşi Özlem'in ölümünden sorumlu olduğunu öğrendiği Celal Sincanlı'yı masada öldürdü. Babasının ölümünü öğrenen Bahar, 'yi takip ederek tuzak kurdu. Hızır Çakırbeyli'nin vurulmasıyla sona eren bölümün ardından bu hafta Yaman Korkmaz ve İlyas Çakırbeyli savaşı başlıyor. İzleyiciler bu hafta büyük bir savaşın başlangıcına şahit olacak.

    takvim.com.tr
    EDHO'da Hızır'ın vurulması heyecan yarattı!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yayınlanan bölümde Hızır'ın vurulması heyecan yarattı. 166. bölümde Alparslan'ın eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Celal Ağa'yı öldürmesi ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Son sahnede Hızır Çakırbeyli'nin Bahar tarafından vurulması akıllara "Hızır ölecek mi?" sorusunu getirdi. Heyecanın dorukta olacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

    EDHO 167. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Hızır senin yüzünden ölüyor!"

    Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer.

    HIZIR ÇAKIRBEYLİ ÖLECEK Mİ?

    Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar.

    FAÇALI AİLESİYLE ARALAR AÇILIYOR

    Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar.

    HAŞMET FAÇALI'NIN ÖFKESİ

    Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister.

    İLYAS REİS OLUYOR

    Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister.

    BAHAR İNFAZ EDİLECEK Mİ?

    Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir.

    YAMAN KORKMAZ HERKESİ TEHDİT EDİYOR

    Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

    EDHO 166. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

    Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.
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    Haberler Magazin EDHO'da Hızır'ın vurulması heyecan yarattı! İlyas ve Yaman arasında dev savaşın fitili...