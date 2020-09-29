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    • 29.09.2020 12:40
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    ATV SON BÖLÜM İZLE! Hasan Kiraz kaybında şoke eden gelişme! Yasak aşk mı dolandırıcılık mı?

    son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Duygu Çelikten neden öldü? Kim veya kimler tarafından öldürüldü? Antalya'da kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Duygu Çelikten olayındaki son dakika gelişmeleri Müge Anlı'da. Hasan Kiraz'a ne oldu? 3 yıl kayıp olan Hasan Kiraz nerede? Hasan Kiraz'ın 3 yıllık kaybında flaş gelişmeler yaşandı. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 29 Eylül 2020 son bölümde...

    Müge Anlı Hasan Kiraz, Duygu Çelikten olayındaki son dakika gelişmelerini aktardı. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı son bölümde...

    Müge Anlı, 3 yıl önce Muğla Dalaman'da kaybolan Hasan Kiraz'ı arıyor... Yıllar önce işten eve gidiyorum diyerek yola çıkan ve kendisine bir daha ulaşılamayan Hasan Kiraz'ın başına ne geldiği, ölü mü sağ mı olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi. Peki Hasan Kiraz'a ne oldu?

    Hasan Kiraz kaybında ortaya çıkan tanıklar olayın seyrini değiştirecek mi?
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