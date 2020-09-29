Müge Anlı, 3 yıl önce Muğla Dalaman'da kaybolan Hasan Kiraz'ı arıyor... Yıllar önce işten eve gidiyorum diyerek yola çıkan ve kendisine bir daha ulaşılamayan Hasan Kiraz'ın başına ne geldiği, ölü mü sağ mı olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi. Peki Hasan Kiraz'a ne oldu?

Hasan Kiraz kaybında ortaya çıkan tanıklar olayın seyrini değiştirecek mi?