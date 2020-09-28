Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Dalaman'da 3 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'a ne oldu?

Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Dalaman'da 3 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'a ne oldu?

Müge Anlı, 3 yıl önce Muğla Dalaman'da kaybolan Hasan Kiraz'ı arıyor... Yıllar önce işten eve gidiyorum diyerek yola çıkan ve kendisine bir daha ulaşılamayan Hasan Kiraz'ın başına ne geldiği, ölü mü sağ mı olduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi. Peki Hasan Kiraz'a ne oldu? Tüm şüpheler ağabeyinin üzerinde. İşte Hasan Kiraz olayının detayları...

28.09.2020 12:43 - Son Güncelleme: 28.09.2020 12:45
Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Dalaman'da 3 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'a ne oldu?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde oğulları Hasan Kiraz'dan 3 yıldır haber alamayan ailesi Müge Anlı programına başvurdu. Kardeşinin bilgilerini kullanarak yasa dışı banka işlemi yapan Hüseyin Kiraz'ın suç duyurusunda bulunmaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayı nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Dalaman'da 3 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'a ne oldu?

Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi.

Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Dalaman'da 3 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'a ne oldu?

Bu açıklama nedeniyle Hasan Kiraz'ın biri tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali akıllara geldi ancak Hüseyin Kiraz'ın son verdiği bilgiler soru işaretlerine neden oldu.

Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Dalaman'da 3 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'a ne oldu?

Hasan Kiraz'a trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz'e 20 bin TL verdiğini anlattı.

Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Dalaman'da 3 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'a ne oldu?

Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Kardeşinin bilgilerini kullanarak yasa dışı banka işlemi yapan Hüseyin Kiraz'ın suç duyurusunda bulunmaması soru işaretlerine neden oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Esra Erol'da Türkiye'yi hayrete düşüren olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın havalara uçtu
Esra Erol'da Türkiye'yi hayrete düşüren olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın havalara uçtu