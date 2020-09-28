Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Dalaman'da 3 yıl önce kaybolan Hasan Kiraz'a ne oldu?

Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi.