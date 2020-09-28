Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.09.2020 12:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2020 12:59
    ABONE OL

    “Uyanış: Büyük Selçuklu” bu akşam yayın hayatına başlıyor! İşte 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu

    ’nin bu sezon iddialı yapımlarından “Uyanış: Büyük Selçuklu” bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de yayın hayatına başlıyor. Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekiyor.

    “Uyanış: Büyük Selçuklu” bu akşam başlıyor

    1, bu akşam izleyiciyle buluşacak "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisiyle büyük beğeni toplamaya hazırlanıyor. Dün akşam ilk defa yayınlanan dizinin ilk bölümüne ait ön izleme videosu ise büyük ilgi gördü.

    Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Yapımcılığını Emre Konuk'un üstlendiği, Sedat İnci'nin yönettiği, Serdar Özönalan ile Emre Konuk'un senaristliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Ekin Koç, , , , Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, , Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

    Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü olan; Nizamülmülk, İmam Gazali, , haşhaşiler, ve Fatımileri'nde işleneyeceği dizide Sultan Melikşah ve Ahmed Sencer döneminin büyük ve ihtişamlı hikayesi ekranlara geliyor.

    "Uyanış: Büyük Selçuklu" ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon “Uyanış: Büyük Selçuklu” bu akşam yayın hayatına başlıyor! İşte 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu
    Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
    Tüm Televizyon Haberleri