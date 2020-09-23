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    • 23.09.2020 10:00
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Aleyna Çakır ve olayında son dakika gelişmesi! Veli Ünder...

     Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! 30 yaşındaki , 12 gün önce Antalya'da kaybolmuştu. 21 Eylül canlı yayınında Duygu Çelikten'den acı haber gelmiş ve Duygu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Şimdi tüm Türkiye Duygu Çelikten neden ve nasıl öldü sorusunun yanıtı arıyor. 22 Eylül ünde, Duygu Çelikten cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmıştı. Duygu Çelikten'in annesi ve kardeşi hakkında ortaya atılan iddialara stüdyodakileri şoke etti. 23 Eylül canlı yayınında neler yaşanacak? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı son bölümde.

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı.

    İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, Müge Anlı canlı yayınına katılarak kızının bulunması için çağrıda bulundu.

    BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

    Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Duygu Çelikten olayı hakkında son gelişmeler ve daha fazlası Müge Anlı canlı yayınında...
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