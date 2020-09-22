Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Duygu Çelikten nasıl öldü? Şüpheli Veli Ünder ve Anıl Çelikten hakkında şok ifadeler...
ATV'nin en çok izlenen programlardan biri olan Müge Anlı'nın 21 Eylül'deki bölümünde Duygu Çelikten'den acı haber gelmişti. 15 gündür kendisinden haber alınamayan kayıp genç kadının cansız bedeni gömülmüş şekilde bulundu. Duygu Çelikten'i kaçıran Veli Ünder ise halen bulunamadı. Peki Duygu Çelikten nasıl öldü, Duygu'yu kim öldürdü? İşte Duygu Çelikten cinayetinde son dakika gelişmeleri...
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, Müge Anlı canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.
BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ
Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı.