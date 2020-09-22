Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Duygu Çelikten nasıl öldü? Şüpheli Veli Ünder ve Anıl Çelikten hakkında şok ifadeler...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, Müge Anlı canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.