Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın cinayetini aydınlatırken son dakika haberleri de teker teker geliyor. Ümitcan Uygun, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ve Aleyna Çakır hakkındaki son detaylar yakından takip edilirken yeni tanıklar ve şoke eden ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturmanın detayları merak edilirken genç kızların iş bulma vaadiyle kandırıldığı iddialar arasında yerini alıyor.
GÜLAY UYGUN'UN ÖLÜMÜNDE YENİ TANIKLAR, KORKUTAN İFADELER ORTAYA ÇIKTI!
ATV habere ulaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kız ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.
DUYGU ÇELİKTEN'İ KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?
21 Eylül canlı yayınında Müge Anlı, Antalya'da 12 gündür kayıp olan Duygu Çelikten'in cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı. Peki Duygu Çelikten kim veya kimlerce, neden öldürüldü? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 22 Eylül canlı yayınında...