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    • 22.09.2020 09:59
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! ve olayında son dakika gelişmesi! ...

     Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! olayında Ümit Uygun'un annesi hakkında şok iddialar Türkiye'yi sallamıştı. Pek çok tanığın ifadelerinin ardından soruşturmanın seyri değişiyor. 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü? Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli 'un annesiyle ilgili gelişmeler herkesi şoke etti. Sosyal Hizmetler’de görev yapan annesi hakkında, Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlatmıştı. Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmeleri neler? Öte yanda Antalya'da kaybolan 'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Duygu Çelikten'i kim, neden öldürdü? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 22 Eylül ATV canlı yayınında...

    Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın cinayetini aydınlatırken son dakika haberleri de teker teker geliyor. Ümitcan Uygun, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ve Aleyna Çakır hakkındaki son detaylar yakından takip edilirken yeni tanıklar ve şoke eden ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturmanın detayları merak edilirken genç kızların iş bulma vaadiyle kandırıldığı iddialar arasında yerini alıyor.

    GÜLAY UYGUN'UN ÖLÜMÜNDE YENİ TANIKLAR, KORKUTAN İFADELER ORTAYA ÇIKTI!

    ATV habere ulaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kız ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.

    DUYGU ÇELİKTEN'İ KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

    21 Eylül canlı yayınında Müge Anlı, Antalya'da 12 gündür kayıp olan Duygu Çelikten'in cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı. Peki Duygu Çelikten kim veya kimlerce, neden öldürüldü? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 22 Eylül canlı yayınında...
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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Aleyna Çakır ve Duygu Çelikten olayında son dakika gelişmesi! Ümit Can Uygun...
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