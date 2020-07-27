Gençliğim Eyvah 7. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gençliğim Eyvah 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Gençliğim Eyvah 7. son bölüm izleme linki aşağıda yer alıyor.

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GENÇLİĞİM EYVAH 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra ile arasını bir türlü düzeltemeyen ve babası Arif'in aşağılamalarından bunalan Ahmet, kendi yoluna gitmeye karar verir.