Kimin 8. sınıftaki müzik öğretmeni, yeteneği olmadığını söylemiş ve ona C notu vermiştir?

Kimin 8. sınıftaki müzik öğretmeni, onun şarkı söyleme tarzını beğenmediğini, şarkı söylemeye yeteneği olmadığını söylemiş ve ona C notu vermiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kimin 8. sınıftaki müzik öğretmeni, onun şarkı söyleme tarzını beğenmediğini, şarkı söylemeye yeteneği olmadığını söylemiş ve ona C notu vermiştir?

A: Elvis Presley

B: John Lennon

C: Michael Jackson

D: Frank Sinatra

Doğru cevap: A: Elvis Presley