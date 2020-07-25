Hangisi böcekleri sınıflandırmada kullanılan bir ifade değildir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi böcekleri sınıflandırmada kullanılan bir ifade değildir?

A: Kın kanatlılar

B: Zar kanatlılar

C: Pul kanatlılar

D: Tığ kanatlılar

Doğru cevap: D: Tığ kanatlılar