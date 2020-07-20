Gençliğim Eyvah 6. bölüm canlı izle seçeneği dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Pazartesi akşamlarının başarılı yapımı Gençliğim Eyvah bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyuyor. Gençliğim Eyvah son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.
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GENÇLİĞİM EYVAH 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır.
Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır.
Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır. Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola'nın gözleri önünde rencide edilmiştir.
Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır. Bu dayanışma, kırgınlıkların son bulmasını mı sağlayacak, yoksa her şeyi daha büyük bir çıkmaza mı sürükleyecektir?
GENÇLİĞİM EYVAH 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Hadi gazamız mübarek olsun!"
Ahmet'in evinde kalan tüm erkekler Hacer tarafından sokağa atılınca, başlarına gelmeyen kalmaz.
Zekeriya doğaya uyum sağlamaya çalışırken; Arif'in vahşi doğanın kurallarıyla hareket etmesi; başlarına olmadık işler açacaktır. Suzan, kaynanası Nuriye ile geçinemez. Annesi ve Suzan arasında kalan Veysi perişan olur. İkisine de yaranamaz.