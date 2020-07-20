Gençliğim Eyvah 6. bölüm canlı izle seçeneği dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Pazartesi akşamlarının başarılı yapımı Gençliğim Eyvah bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyuyor. Gençliğim Eyvah son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

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GENÇLİĞİM EYVAH 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır.

Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır.