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    Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır?

    Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır?

    A: At kılı ve hayvan kanı

    B: Pirinç ve deniz kabukları

    C: Kayısı çekirdeği ve hasır

    D: Koç boynuzu ve karga gagası

    Doğru cevap: A: At kılı ve hayvan kanı

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