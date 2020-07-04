Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Antik Roma'da mimari yapıların daha sağlam olması için harçlarına hangileri katılmıştır?

A: At kılı ve hayvan kanı

B: Pirinç ve deniz kabukları

C: Kayısı çekirdeği ve hasır

D: Koç boynuzu ve karga gagası

Doğru cevap: A: At kılı ve hayvan kanı