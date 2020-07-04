Amerikan işaret dilindeki 1.000 kelimeyi bilen goril Koko, hayvanlar nereye gider sorusuna ne cevap vermiştir?

Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko, "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko, "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir?

A)Konforlu bir deliğe

B)İnsan olmayan bir ormana

C)Olgun muzların evine

D)Robin Williams'ın sırtına

Doğru Cevap: A)Konforlu bir deliğe