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    • 04.07.2020 22:46
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    Amerikan işaret dilindeki 1.000 kelimeyi bilen goril Koko, hayvanlar nereye gider sorusuna ne cevap vermiştir?

    Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko, "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko, "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko, "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir?

    A)Konforlu bir deliğe

    B)İnsan olmayan bir ormana

    C)Olgun muzların evine

    D)Robin Williams'ın sırtına

    Doğru Cevap: A)Konforlu bir deliğe

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