Sev Kardeşim film konusu nedir? Sev Kardeşim oyuncuları kimler, nerede çekildi?

SEV KARDEŞİM KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın eşsiz filmlerinden Sev Kardeşim filminin çekimleri 1972 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde yapıldı.

SEV KARDEŞİM FİLM KONUSU NEDİR?

Filmde, bir fabrika işçisi olan Alev ile fabrika sahibinin oğlu Ferit arasındaki aşk hikâyesi anlatılmaktadır. Alev, fabrikada çalışan tüm genç kızlar gibi Ferit'e hayrandır. Ancak Ferit işçi kızların ilgisine karşılık vermez. Alev, bir gün iş arkadaşları ile bir iddiaya girer. İddiayı kazanmak için Ferit'i kendisine âşık etmesi gerekmektedir. Bu yüzden kendisi ve ailesi hakkında yalanlar söyler ve Ferit'i etkilemeyi başarır. Fakat çok geçmeden gerçek ortaya çıkar. İki gencin ailelerinin de olaylara karışmasıyla durum bambaşka bir hâl alır.

SEV KARDEŞİM OYUNCULARI KİMLER?

Sev Kardeşim filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit'in başrol oyunculuğunun yanı sıra Adile Naşit, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Nedret Güvenç, Ahmet Turgutlu gibi unutulmaz isimler yer alıyor.