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    • 05.07.2020 16:13
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    ? oyuncuları kimler, nerede çekildi?

    Yeşilçam’ın en gözde filmlerinden biri olan , bir döneme damgasını vurmuştu ve zaman zaman ekranlara gelmeye devam ediyor. Bugün de ekrana gelen ve hakkındaki bilgiler gündemde sıkça sorgulanmaya başlanan ? kimler, nerede çekildi? Başrollerinde Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan’ın oturduğu film hakkında meak edilenleri derledik.

    Sev Kardeşim film konusu nedir? Sev Kardeşim oyuncuları kimler, nerede çekildi?

    Corona virüs ile mücadele sürerken vatandaşlar mümkün olduğunca evlerinden çıkmıyor ve televizyon yayın akışlarını yakından takip ediyor. Bugün yayın akışında olan Sev Kardeşim filmi de yıllar önce olduğu gibi yine keyifle izleniyor. Sev Kardeşim filminin nerede kaç yılında çekildiği, hangi oyuncuların rol aldığı gibi bilgiler de gündemde araştırılıyor. İşte Sev Kardeşim filmi ile ilgili bilgiler ve şarkı sözleri…

    SEV KARDEŞİM KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    Yeşilçam'ın eşsiz filmlerinden Sev Kardeşim filminin çekimleri 1972 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde yapıldı.

    SEV KARDEŞİM FİLM KONUSU NEDİR?

    Filmde, bir fabrika işçisi olan Alev ile fabrika sahibinin oğlu Ferit arasındaki aşk hikâyesi anlatılmaktadır. Alev, fabrikada çalışan tüm genç kızlar gibi Ferit'e hayrandır. Ancak Ferit işçi kızların ilgisine karşılık vermez. Alev, bir gün iş arkadaşları ile bir iddiaya girer. İddiayı kazanmak için Ferit'i kendisine âşık etmesi gerekmektedir. Bu yüzden kendisi ve ailesi hakkında yalanlar söyler ve Ferit'i etkilemeyi başarır. Fakat çok geçmeden gerçek ortaya çıkar. İki gencin ailelerinin de olaylara karışmasıyla durum bambaşka bir hâl alır.

    SEV KARDEŞİM OYUNCULARI KİMLER?

    Sev Kardeşim filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit'in başrol oyunculuğunun yanı sıra Adile Naşit, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Nedret Güvenç, Ahmet Turgutlu gibi unutulmaz isimler yer alıyor.

    SEV KARDEŞİM ŞARKI SÖZLERİ

    Bak kardeşim
    Elini ver bana
    Gel kardeşim
    Neşe getirdim sana
    Al kardeşim
    Ye, iç, gül, oyna

    Sar kardeşim
    Kolunu boynuma
    Sev kardeşim
    Canım feda yoluna
    Tap kardeşim
    Tüm insanlara

    Dünyaya geldik bir kere
    Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle
    Sevdikçe güler her çehre
    Amaçlar hep bir olsun
    Kalpler birlikte

    Dünyaya geldik bir kere
    Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle
    Sevdikçe güler her çehre
    Mutluluklar bir olsun
    Acı birlikte
    Haberler Televizyon Sev Kardeşim film konusu nedir? Sev Kardeşim oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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