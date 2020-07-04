Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarları yer almaktadır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarları yer almaktadır?

A: 10 TL

B: 20 TL

C: 50 TL

D: 100 TL

Doğru cevap: D: 100 TL