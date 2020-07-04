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    • 04.07.2020 22:36
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    Tedavüldeki hangi kağıt nın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarları yer almaktadır?

    Tedavüldeki hangi kağıt nın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarları yer almaktadır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Tedavüldeki hangi kağıt nın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarları yer almaktadır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarları yer almaktadır?

    A: 10 TL

    B: 20 TL

    C: 50 TL

    D: 100 TL

    Doğru cevap: D: 100 TL

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