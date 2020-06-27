ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e bu akşam yaptığı şakalarla tanınan Çetin Çiftçioğlu katıldı. Çiftoğlu'nun yarışmaya katılmasıyla hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Çetin Çiftçioğlu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Çetin Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
ÇETİN ÇİFTÇİOĞLU KİMDİR?
Çetin Çiftçioğlu 1946 doğumludur. Babası Kıbrıslıdır. Çetin Çiftçioğlu Televizyon ekranlarında şaka programlarının usta ismi olarak tanınmaktadır.
Aslen Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir. Henüz 3 yaşında iken babasını yitiren Çiftçioğlu 3 kardeştir. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Babasının vefatından sonra yatılı okullarda eğitim hayatını sürdürmüştür.
Henüz ilkokul çağında iken muzip olduğunu belirten Çetin Çiftçioğlu bir dönem sahnede bateri ve davul çalmıştır. Müzik geçmişinde Erol Büyükburç, Tanju Okan, Şerif Yüzbaşıoğlu Ateş Böcekleri Orkestrası olarak sahne almıştır.
2003 yılında Hababam Sınıfı: Merhaba sinema filminde Hitit Besim karakterini canlandırmıştır. Özellikle şakalarıyla uzun süre gündemde kalmıştır.
Evlendikten sonra müziğe ara vermiş ve 3 yıl sigorta eksperi olarak çalışmıştır. Şaka programı ile başladığı yayın hayatında ilk şakayı ünlü sunucu ve oyuncu Nurseli İdiz'e yapmıştır. Kanal 7 ekranları ile marka olduğunu belirten Çetin Çiftçioğlu evlidir ve bu evliliğinden bir kızı vardır.