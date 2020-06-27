2003 yılında Hababam Sınıfı: Merhaba sinema filminde Hitit Besim karakterini canlandırmıştır. Özellikle şakalarıyla uzun süre gündemde kalmıştır.

Evlendikten sonra müziğe ara vermiş ve 3 yıl sigorta eksperi olarak çalışmıştır. Şaka programı ile başladığı yayın hayatında ilk şakayı ünlü sunucu ve oyuncu Nurseli İdiz'e yapmıştır. Kanal 7 ekranları ile marka olduğunu belirten Çetin Çiftçioğlu evlidir ve bu evliliğinden bir kızı vardır.