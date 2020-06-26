Gençliğim Eyvah 3. bölümde DNA sonucu ortalığı karıştırıyor! Zola hayatıyla ilgili büyük sırrı öğreniyor
ATV ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah bu hafta 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verdi. Bölümün ardından heyecanla beklenen Gençliğim Eyvah 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. DNA testinin sonucu ortalığı karıştıracak. İşte Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gençliğim Eyvah 3. bölümde yaşanacaklar...
DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler.
GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NEDİR?
Arif ve Zekeriya, iki rakip kebapçıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın gelişi; ikisinin de hayatlarını altüst eder. Çavi, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif, yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mı?
GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI KİMLERDİR?
Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.