Gençliğim Eyvah Pazartesi akşamları ATV'de yayınlanıyor. Daha ilk bölümden bile fenomen olan, oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan Gençliğim Eyvah, izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Dizinin nerede çekildiği, kimlerin rol aldığı, konusunun ne olduğu ve daha pek çok bilgi gündemde çok sık araştırılmaya başlandı. ATV'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah hakkında merak eden tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Yeni bölümde yaşanacakları da izleyebilirsiniz.
GENÇLİĞİM EYVAH 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NEDİR?
Arif ve Zekeriya, iki rakip kebapçıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın gelişi; ikisinin de hayatlarını altüst eder. Çavi, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif, yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mı?
GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI KİMLERDİR?
Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.
GENÇLİĞİM EYVAH NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gençliğim Eyvah dizisinin çekimleri pek çok dizi gibi İstanbul'daki platolarda yapılmaktadır.
GENÇLİĞİM EYVAH 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Yıllar önce yediğin naneler nasıl ortaya çıktı!"
Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz.
BAŞLARINA YENİ BELALAR AÇILIYOR
Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister. Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığı uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır.