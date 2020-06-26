Türkiye onlarla ağladı, onlarla güldü! Ezgi ve Hüseyin hakkında son dakika gelişmesi herkesi şoke edecek! Türkiye'nin gelini ve damadı olan Ezgi ve Hüseyin Esra Erol'da canlı yayınında! Karısı sevgilisine kaçtı, o ağaçlarla dertleşti. Bugün hasret sona eriyor! Ümit ve Sevcan 3 yıl sonra iki evladıyla Esra Erol'da buluşacak. Mustafa'nın herkesten sakladığı sır ne? Bugün yüzleşme vakti! Karı - koca aylar sonra stüdyoda karşı karşıya geliyor! Esra Erol araya girdi, küslük sona erdi! Arzu ailesiyle 1 yıl sonra Esra Erol'da barıştı. Arzu bugün Esra Erol'da canlı yayınına geliyor!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL SEZON FİNALİ İZLE 26 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Esra Erol ve hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. Atv canlı yayın Esra Erol'da programında bugün (26 Haziran 2020 Cuma) neler oluyor? Son dakika Esra Erol gelişmeleri... Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlar, ses getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu gelin ve damat ile ilgili son dakika gelişmesi! Ezgi ve Hüseyin Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şoke edecek. Hepsi ve daha fazlası 26 Haziran 2020 Atv Esra Erol canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

Sivaslı Elif ve eşi Hasan Hüseyin kızları Ezgi evden kaçınca soluğu Esra Erol'da aldı. Kızlarının tehditle alıkonulduğunu, kaçıran kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kızlarına şiddet uyguladığını iddia ettiler. Onların hikayesini Türkiye gündemine oturtan ise Ezgi'nin annesi Elif Hüseyin oldu. Bağırarak konuşan, küfürler savuran, ağlayan, kendini yerlere atan anne, susmayan çenesi ve tavrı ile 'aman allahım' dedirtti. Esra Erol'un başa çıkmakta zorlandığı Elif Hüseyin, kızı bulunup stüdyoya getirilince yeni bir şok yaşadı.

Kaçırıldı dediği kızı Ezgi, 'Ben kaçtım' dedi. Annesi işkence görüyor dedi, 'seviyorum hiç şiddet görmedim' dedi. Ezgi konuştukça annenin tüm iddiaları çürüdü. Anne Elif ise inadını başka bir yöne taşıdı. "Seni burdan almadan gitmem' diyerek bu kez Ezgi'ye eve götürmek için 'evlenmesine izin verdiği'ni söyledi. Ancak Ezgi 'anneme güvenmiyorum' diyerek onun çağrılarını yanıtsız bıraktı.

Esra Erol bir hafta süren ikna çabalarının ardından sonunda bir uzlaşı yolu buldu. Elif anne kızını 'istemeye evlerine gelirlerse' vermeye razı oldu. Ancak bu kez de Hüseyin'in annesi su koyverdi. 'Bunca söylenen sözden sonra onların ayaklarına gitmem' diyen anne Elif Hanım'ın tavr izleyicileri çileden çıkarttı. Ezgi ile Hüseyin kendilerini bir çıkmazda bulurken, Ezgi'nin annesi benimle 'gelmezsen' seni evlatlıktan silerim restini çekti. Hüseyin'in annesi ise 'onlarla giderken bir daha gelemezsin' diye Ezgi'yi ihtar verdi. Ezgi annesinin 'gelip istesinler seni vereceğim' sözüne de güvenemeyince Hüseyin ile kalmayı seçti.

Esra Erol ailelerini barıştıramadığı Ezgi ile Hüseyin'i bugün canlı yayına bir kez daha çıkardı. Niyeti çiftin nikahını stüdyoda kıymaktı. Her iki aileye de çağrı yapan Esra Erol onları yayına davet etti. Herkesin merak ettiği ailelerin gelip gelmeyeceğiydi.

Hüseyin'in annesi Olcay hanım inadını kırdı ve yayına geldi. Her ikisinin de arkasında olduğunu söyleyen Olcay Hanım, gençlere destek çıktı. Ezgi'nin annesi ve babası ise yayına gelmedi. Canlı yayına telefonla bağlanınca Esra Erol dahil herkes şok oldu.

ÖZ KIZINA BEDDUA ETTİ!

Anne yayında yenilip yutulmayacak beddualar etti. Ezgi mutlu olmasın diyen Elif Hüseyin, 'ellerime kına yakarım' dedi. Anne Elif canlı yayında sürekli biplenen küfürler arasında şunları söyledi:

- Onun aklı yok. 5 yaşındaki çocuk ondan akıllı. Akıllı olsa babasının peşine düşer gelirdi.

Esra Erol, Ezgi'nin annesi Elif Hanım'ın şoke eden sözleri sonrasında daha da kararlı oldu. Ünlü sunucu, 'Ezgi'nin annesi inat ediyor ama ben bu nikahı kıyacağım' dedi Ezgi - Hüseyin çiftinin nikahı Atv canlı yayınında kıyıldı.