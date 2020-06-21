Riddick film konusu nedir? Riddick oyuncuları kimler? Ne zaman ekrana gelecek?

RİDDİCK FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?



Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur; kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.



Aksiyon ve bilim kurgu türlerini bir araya getiren hikâyeyi David Twohy yönetirken, başrolde Vin Diesel'e ve Karl Urban eşlik ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Katee Sackhoff, Jordi Mollà, Matthew Nable, Dave Batista gibi isimler yer alıyor.



