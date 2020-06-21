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    • 21.06.2020 17:37
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    ne zaman yayınlanacak? Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları film konusu ve oyuncuları!

    Fantastik ve macera konulu filmleri severlerin izlemekten büyük keyif alacağı ne zaman yayınlanacak? Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un devam filmi olan ve 2013 yapımı Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları film konusu ve oyuncuları kimler? Bu akşam saat 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanacak olan film herkesi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. 21 Haziran Pazar akşamı film keyfi yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    Hobbit 2 ne zaman yayınlanacak? Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları film konusu ve oyuncuları!

    İzlenme rekorları kıran Hobbit üçlemesinin ikinci filmi olan : Smaug'un Çorak Toprakları, 2013 yılında sinema severlerle buluştuğunda izlenme rekorları kırmıştı. Günümüzde hala izlenen ve heyecanlı sahneleri konu alan Hobbit 2 bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları film konusu ve oyuncuları kimdir?

    HOBBIT 2 FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

    Hobbit üçlemesinin ilk filmi olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un devam filmi olan yapımda Shire'lı Hobbit Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan'ı ve beraberindeki 12 cüce ile çıktığı yolculuğu doğuya, Kuytuorman'a doğru sürdürmektedir. Ejderha Smaug'un yıllardır hüküm sürdüğü Yalnız Dağ'a ve kayıp Erebor Cüce Krallığı'na ulaşmak için atıldıkları macerada başlarına yine akıl almaz belalar gelecektir. Ormanın girişinde Büyücü Gandalf'tan ayrılmak zorunda kalan ekip, dev Örümcek sürünün ağlarından kurtulduklarını sanarlarken, savaşı orman elflerinin esiri olurlar. Bu arada güçleri her geçen gün artan Azog 'un liderliğindeki Ork'lar da, güvenli gibi görünen Elf krallığında dahi, cücelerin bir an olsun peşlerini bırakmazlar. Hem hayatta kalma savaşı veren hem de Göl kasabasına, ardından da Yalnız Dağ'a ilerlemeye çalışan cüceler ve Bilbo'yu bekleyen esas ve en zorlu düşman ise şüphesiz ki ateşlerin efendisi Ejderha Smaug'dur. Altınları altında sürdürdüğü derin uykusundan uyanan Smaug'u alt etmek ve Arkantaşı'na ulaşmak mümkün olacak mıdır?

    Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Evangeline Lilly, Lee Pace, Luke Evans, Ken Stott, James Nesbitt, Orlando Bloom

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